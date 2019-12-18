Корреспондента ЗАКС.Ру не пустили на встречу депутатов с будущим вице-губернатором Петербурга

Начальник управления материально-технического обеспечения петербургского парламента Алёна Кукушкина воспрепятствовала проходу корреспондента ЗАКС.Ру в кулуары Большого зала Мариинского дворца, где представители фракций Заксобрания должны были встретиться с будущим вице-губернатором Петербурга Максимом Соколовым.

Кукушкина заявила, что журналисты не могут попасть на это мероприятие, так как их туда не приглашали. Объяснение, что корреспондента позвали парламентарии, которые в "собеседовании" участвуют, завхоза ЗакСа не устроили.

- Это мероприятие Законодательного собрания, а не депутата. Законодательное собрание вас на него не приглашало, - декламировала Кукушкина.

Отметим, что дверь вместе с Кукушкиной охранял человек, похожий на начальника отдела по режиму управления материально-технического обеспечения Валерия Кондакова. Ранее он не пускал журналистов на встречу депутатов с кандидатами в заместители губернатора Ириной Потехиной и Валерием Пикалёвым. При этом охранник двери отказывался полностью представляться, называя себя "Валерием Юрьевичем" и уверяя, что он не Кондаков.

Ранее присутствию сотрудников СМИ на подобных встречах никто не препятствовал.

Напомним, губернатор Александр Беглов внес в ЗакС предложение о согласовании кандидатуры Соколова в понедельник, 16 декабря. Ожидается, что парламент утвердит нового вице-губернатора на пленарном заседании 18 декабря.

Соколов до недавнего времени работал в руководстве ПАО "Группа ЛСР". До этого был министром транспорта России. Он уже работал в администрации Петербурга в 2004-2009 годах.

В городском правительстве Соколов займет место Олега Маркова, на днях ставшего представителем главы города по вопросам внешних связей и реализации отдельных инвестиционных проектов.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.