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9:51

Прокуратура наказала главу МО "Светлановское" за игнорирование депутата ЗакСа

фото ЗакС политика Прокуратура наказала главу МО "Светлановское" за игнорирование депутата ЗакСа

Прокуратура Выборгского района выявила факт нарушения действующего законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в деятельности администрации муниципалитета "Светлановское", информирует пресс-служба ведомства.

В сентябре текущего года к главе МО обратился неназванный депутат петербургского Заксобрания, представлявший интересы горожанина, интересовавшегося организацией движения транспорта во внутридворовой территории на улице Дрезденской, 15.

Ответа на свой запрос парламентарий так и не увидел. В связи с этим в адрес начальника муниципального образования прокуратура внесла представление, которое было удовлетворено, а виновному управленцу объявлено замечание.

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