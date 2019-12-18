Прокуратура наказала главу МО "Светлановское" за игнорирование депутата ЗакСа Прокуратура Выборгского района выявила факт нарушения действующего законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в деятельности администрации муниципалитета "Светлановское", информирует пресс-служба ведомства. В сентябре текущего года к главе МО обратился неназванный депутат петербургского Заксобрания, представлявший интересы горожанина, интересовавшегося организацией движения транспорта во внутридворовой территории на улице Дрезденской, 15. Ответа на свой запрос парламентарий так и не увидел. В связи с этим в адрес начальника муниципального образования прокуратура внесла представление, которое было удовлетворено, а виновному управленцу объявлено замечание. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен