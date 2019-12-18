ЗакС не стал рассматривать вопрос об обращении к Медведеву из-за господдержки МСЗ

Петербургское Законодательное собрание не стало включать в повестку заседания 18 декабря вопрос об обращении к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой не поддерживать на государственном уровне мусоросжигательные заводы.

С этой инициативой выступила представительница "Справедливой России" Надежда Тихонова.

Большинство депутатов "Единой России" не стали голосовать ни за, ни против включения этого вопроса в повестку. Тихонову поддержали 11 из 49 парламентариев.

О намерении включить в проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" целевой показатель по созданию инфраструктуры сжигания коммунального мусора стало известно в конце октября. Пресс-служба вице-премьера Алексея Гордеева подтвердила ТАСС эту информацию.

В настоящее время компания "РТ-Инвест" реализует проект по строительству четырех мусоросжигательных заводов в Подмосковье и одного в Татарстане. Суммарная стоимость проекта оценивается в 150 млрд рублей. Население регионов проводило акции протеста против планов возведения предприятий. Последнее такое мероприятие закончилось для жителей Татарстана арестами и штрафами.

Сергей Еремеев

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