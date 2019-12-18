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10:26

Соколов: Ситуация с метро в Петербурге проходит критическую точку

фото ЗакС политика Соколов: Ситуация с метро в Петербурге проходит критическую точку

Кандидат в вице-губернаторы Петербурга Максим Соколов уверен, что после назначения Сергея Харлашкина руководителем компании "Метрострой" ситуация со строительством подземки в городе "начнет стабилизироваться и улучшаться". Об этом будущий чиновник заявил в Мариинском дворце 18 декабря, отвечая на вопрос лидера фракции Партия Роста Оксаны Дмитриевой.

Он отметил, что ситуация с городским метро в настоящее время "проходит мертвую точку".

Ожидается, что кандидатура Соколова будет согласована парламентом на заседании 18 декабря. 

Напомним, накануне совет директоров "Метростроя" назначил председателя КРТИ Сергея Харлашкина временно исполняющим обязанности главы компании.

Соколов до недавнего времени работал в руководстве ПАО "Группа ЛСР". До этого был министром транспорта России. Он уже работал в администрации Петербурга в 2004-2009 годах.

В городском правительстве Соколов займет место Олега Маркова, на днях ставшего представителем главы города по вопросам внешних связей и реализации отдельных инвестиционных проектов. В Смольном Соколов будет курировать вопросы транспорта, инвестиций и туризма.

Сергей Еремеев


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