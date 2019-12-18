Макаров не дал депутатам задать вопросы Беглову

Губернатор Петербурга Александр Беглов 18 декабря представил на заседании Законодательного собрания кандидатуру нового вице-губернатора Максима Соколова. Вопросы главе города депутатам не дал задать спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров, сославшись на регламент.

Беспартийный депутат Михаил Амосов выразил свое недовольство невозможностью пообщаться с губернатором. Он обратил внимание, что Соколов заберет большинство полномочий вице-губернатора Эдуарда Батанова.

- Что будет делать Батанов? - спросил Амосов.

Вопрос остался риторическим, а Макаров, повысив голос, отправил депутата с его вопросами к начальнику отдела юридического управления ЗакСа, отвечающего за регламент.

В городском правительстве Соколов займет место Олега Маркова, на днях ставшего представителем главы города по вопросам внешних связей и реализации отдельных инвестиционных проектов. В Смольном Соколов будет курировать вопросы транспорта, инвестиций и туризма.

Сергей Еремеев

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