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11:01

Макаров полагает, что тему урановых "хвостов" подогревают геополитические оппоненты России

фото ЗакС политика Макаров полагает, что тему урановых "хвостов" подогревают геополитические оппоненты России

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров на заседании 18 декабря назвал корпорацию "Росатом" "абсолютно прозрачной".

Он также заявил, что тема урановых отходов, которые ввозят в Петербург из Германии, специально "подогревается" в геополитических целях и что это очень выгодно "не здесь, а там".

"Урановые хвосты" ввозят в Россию из Германии. Против этого неоднократно проходили уличные акции. Депутаты ЗакСа Борис Вишневский и Максим Резник также занимают протестную позицию по этому вопросу. Вместе с некоторыми коллегами они оставили свои подписи под обращением к Владимиру Путину, в котором говорится о необходимости отказа от ввоза отходов.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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