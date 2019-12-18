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11:17

ЗакС утвердил Соколова вице-губернатором

фото ЗакС политика ЗакС утвердил Соколова вице-губернатором

Законодательное собрание Петербурга на заседании 18 декабря проголосовало за утверждение бывшего федерального министра транспорта Максима Соколова вице-губернатором.

Кандидатуру представил губернатор Александр Беглов. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, сославшись на регламент, не дал депутатам возможности задать вопросы главе города о кадровых перестановках в Смольном. 

Беспартийный депутат Михаил Амосов все равно озвучил свой вопрос: "Какие полномочия останутся у вице-губернатора Эдуарда Батанова?". Отвечать парламентарию не стали.

Сразу несколько депутатов интересовались судьбой транспортной реформы. Соколов заявил, что ее поддерживает. Он также добавил, что понимает опасения граждан и будет относиться к реализации реформы с особым вниманием.

Парламентарии также спрашивали чиновника про урановые "хвосты", новая партия которых в ближайшее время должна прибыть в петербургский порт из Германии.

Соколов ответил, что этот вопрос относится к природоохранному законодательству.

- Если это будет входить в мои полномочия, я буду следить за этим, - добавил новый вице-губернатор.

Лидер фракции Партии Роста Оксана Дмитриева подняла тему строительства метрополитена и высказала свои предложения по этому вопросу. Она заявила, что строить подземку в городе должна одна компания, подконтрольная государству. 

- Конкурентной среды не нужно, потому что у "Метростроя" единственный заказчик и потребитель - город. Нужен жесткий контроль со стороны государства, - добавила Дмитриева.

Соколов, в свою очередь, заверил, что после назначения Сергея Харлашкина руководителем "Метростроя" ситуация со строительством подземки "начнет стабилизироваться и улучшаться".

За кандидатуру Соколова проголосовали 43 депутата, двое высказались против, один воздержался.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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