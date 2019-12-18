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11:20

Активиста Greenpeace обвинили в захвате земли за перфоманс с "радиоактивными" бочками на Невском

фото ЗакС политика Активиста Greenpeace обвинили в захвате земли за перфоманс с "радиоактивными" бочками на Невском

Задержанного накануне активиста Greenpeace Рашида Алимова обвинили в самовольном захвате более полукилометра Невского проспекта, а также воздушного пространства от уровня тротуара до отметки 900 метров, за акцию "Россия - не ядерная свалка", передает "Фонтанка".

Днем ранее Алимов с соратниками разместили на центральной магистрали города, напротив Гостиного двора, желтые металлические бочки, на которых имелся радиоактивный знак и надпись "С Новым годом".

Минувшей ночью активиста отпустили из отдела полиции, инкриминировав ему нарушение ст. 7.1 КоАП (Самовольное занятие земельного участка).

"Должен буду явиться в службу картографии по вопросу занятия земельного участка. В протоколе есть адрес. Пойду, как позовут. Санкция по инкриминируемой мне статье предусматривает штраф от 1% до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей. Не знаю, какая кадастровая стоимость территории перед Гостиным двором", - поделился Алиев.

"Урановые хвосты" ввозят в Россию из Германии. Против этого неоднократно проходили уличные акции. Депутаты ЗакСа Борис Вишневский и Максим Резник также занимают протестную позицию по этому вопросу. Вместе с некоторыми коллегами они оставили свои подписи под обращением к Владимиру Путину, в котором говорится о необходимости отказа от ввоза отходов.

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