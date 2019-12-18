ЦИК перенес разбор анализа Горизбиркома о мунвыборах на 25 декабря

Центральная избирательная комиссия 18 декабря не будет разбирать весь анализ муниципальных выборов, который подготовила Санкт-Петербургская избирательная комиссия. Об этом на заседании ЦИК сообщил заместитель главы Центризбиркома Николай Булаев.

Он напомнил, что ЦИК планировала 18 декабря рассмотреть итоги муниципальной кампании в Петербурге, но вопрос переносится на 25 декабря.

- Мы планировали, и Элла Александровна об этом не раз говорила, что мы 18 вернемся к вопросам связанным с рассмотрением итогов избирательной кампании в Санкт-Петербурге. Мы сегодня рассматриваем один из этих вопросов, он у нас стоит вторым: о формировании территориальных комиссий. Виктор Александрович, председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии нам доложит. А второй вопрос, основной и содержательный, мы планируем рассмотреть 25, - сказал член ЦИК.

По его словам, председатель Центризбиркома Элла Памфилова не может находиться на заседании 18 декабря из-за планового обследования после операции. К 25 декабря глава ЦИК должна уже появиться на рабочем месте, уточнил Булаев.

Напомним, Санкт-Петербургская избирательная комиссия подготовила анализ по итогам муниципальных выборов. Центризбирком раскритиковал документ и обязал ГИК провести новую работу к 10 декабря. Подробнее о претензиях ЦИКа и новом анализе Горизбиркома – в материале ЗАКС.Ру.