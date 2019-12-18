Прокурор Петербурга вручил грамоты петербургским единороссам Главный прокурор Петербурга Сергей Литвиненко на заседании собрания 18 декабря вручил депутатам почетные грамоты в честь 25-летия ЗакСа. Первым внимания удостоился спикер городского парламента Вячеслав Макаров - Я воспринимаю это как охранную грамоту, - пошутил Макаров. Также Литвиненко вручил грамоты председателю комитета по законодательству Денис Четырбок и председателю комиссии по вопросам правопорядка и законности Александру Кущаку. Все три депутата представляют "Единую Россию". Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию" .



Посмотреть общий рейтинг персон. Рейтинг персон в этом материале 1 0 Макаров Вячеслав

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