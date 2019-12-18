Прокурор Петербурга вручил грамоты петербургским единороссам

Главный прокурор Петербурга Сергей Литвиненко на заседании собрания 18 декабря вручил депутатам почетные грамоты в честь 25-летия ЗакСа.
Первым внимания удостоился спикер городского парламента Вячеслав Макаров
- Я воспринимаю это как охранную грамоту, - пошутил Макаров.
Также Литвиненко вручил грамоты председателю комитета по законодательству Денис Четырбок и председателю комиссии по вопросам правопорядка и законности Александру Кущаку. Все три депутата представляют "Единую Россию".
Сергей Еремеев
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