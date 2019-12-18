Милонов выступает за запрет обильных возлияний на корпоративах

Депутат Государственной думы Виталий Милонов выдвинул предложение о запрете на бурное празднование корпоративных праздников и на злоупотребление горячительными напитками в таком формате. Он подчеркнул, что ничего общего с дружескими застольями такие праздники не имеют и не могут иметь по определению, а значит, и вести себя нужно соответствующим образом.

"Это должно стать просто дурным тоном. Это все равно что прийти на корпоратив в нестиранных носках. Это должно быть что-то такое из области невозможного", - цитирует его доводы портал "Москва24".

По его выражению, на корпоративах нужно придерживаться строгого "эстетического кодекса". В наибольшей мере, по мнению Милонова, это должно соблюдаться на праздниках, которые устраивают государственные организации.

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