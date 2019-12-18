ЗакС выразил благодарность Шестерикову

Представитель губернатора в петербургском парламенте Юрий Шестериков на заседании Заксобрания 18 декабря получил бумагу об объявлении благодарности из рук спикера ЗакСа Вячеслава Макарова.

Также благодарность парламента была объявлена депутату "Единой России" Юрию Гладунову и лидеру фракции КПРФ Ольге Ходуновой.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.