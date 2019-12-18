Шульман дала характеристику тактике руководства "Яблока"

Избрание Николая Рыбакова новым председателем "Яблока" прокомментировала политолог Екатерина Шульман, признав, что тем самым был выбран осторожный политический шаг. Победа Льва Шлосберга означала бы для нее нечто прямо противоположное.

"Бывает так, что человек не столько символизирует самого себя, сколько определенную повестку, линию действия. Понятно, что выбрать Шлосберга — это выбрать более агрессивную электоральную тактику, более декларативную, открытую оппозиционность и, в общем, рискованные усилия по попаданию в думу следующего созыва", - заметила она в авторской радиопрограмме.

Ученый предположила, что суть такой партийной политики в том, чтобы лишний раз не сердить администрацию президента и чтобы не провести в Госдуму случайно каких-либо несогласованных фигур. Однако, парадокс для нее состоит в том, что политизация общества усиливается и протестность растет, и, таким образом, сценарий для "яблочников" можеет получиться непредсказуемым.

"Некоторые борются за парламентские мандаты, некоторым их вручают в администрации президента, а некоторых вносит этой самой волной общественных настроений даже без особенного их желания. Запрос на какую-то политическую альтернативу чрезвычайно велик", - констатировала Шульман.

Рыбаков сменил на посту партийного председателя Эмилию Слабунову.