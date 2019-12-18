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11:51

Депутат Иткин делегирован в попечительский совет Фонда капремонта Петербурга

фото ЗакС политика Депутат Иткин делегирован в попечительский совет Фонда капремонта Петербурга

Лидер фракции ЛДПР в Законодательном собрании Павел Иткин будет представлять городской парламент в попечительском совете НКО “Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах”. Соответствующее решение ЗакС принял на заседании 18 декабря.

Ранее парламент в попечительском совете представлял предыдущий руководитель фракции ЛДПР Олег Капитанов, на место которого летом пришел Иткин.

Фонд капитального ремонта был учрежден комитетом по управлению городским имуществом Петербурга. В задачу организации входит проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города. 

В попечительский совет НКО входит 16 человек. Среди них вице-губернатор Николай Бондаренко, главный жилищный инспектор Петербурга Виктор Зябко, чиновники комитета финансов, жилищного комитета и комитета имущественных отношений, а также депутаты ЗакСа Андрей Анохин, Ирина Иванова, Владимир Носов, Надежда Тихонова, Максим Резник и Александр Ходосок.

Сергей Еремеев


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