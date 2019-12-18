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11:59

В Хакасии обитавший в подъезде пенсионер умер в ожидании соцжилья

фото ЗакС политика В Хакасии обитавший в подъезде пенсионер умер в ожидании соцжилья

Региональное отделение Следственного комитета начало проверку обстоятельств смерти пенсионера, проживавшего в Абакане, который скончался в подъезде дома, где жил в ожидании получения социального жилья. После происшествия прокуратура внесла представление главе региона, коммунисту Валентину Коновалову.

73-летний мужчина умер в октябре в результате острой легочно-сердечной недостаточности.

Известно, что пенсионер ранее обитал в одной из квартир дома, на лестничной площадке которого скончался, вместе с сожительницей. После её смерти родственники мужчины попросили его покинуть помещение. Сначала он уехал, но после вернулся и стал жить в парадной. После обращения жителей чиновники помогли ему собрать документы для предоставления социального жилья, однако оно так и не было предоставлено ввиду установленных законом норм.

В рамках проверки следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников социальных служб, которые должны помогать гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

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