Петербургскую программу госгарантий бесплатной медицинской помощи приняли в целом

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 18 декабря утвердили в третьем чтении территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2020 год.

Документ увеличивает с 671 до 701 наименования перечень бесплатных лекарственных препаратов. Также программой впервые предусмотрены диагностические исследования в рамках обязательного медицинского страховании, в частности - компьютерная и магнитно-резонансная томография, ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы, эндоскопическое диагностическое исследование.

В перечень реализаторов программы включено 446 медицинских организаций Петербурга, в том числе 369 организаций, работающих в системе ОМС.

Стоимость территориальной программы в 2020 году составит 167,4 млрд рублей. 108,3 млрд рублей из них относится к территориальной программе ОМС. Еще 59 млрд будет направлено из средств бюджета.

Сергей Еремеев