Выступая перед Мосгордумой нового созыва, Собянин отметил её нынешнюю "разнообразность"

Столичный мэр Сергей Собянин сегодня впервые выступил с напутственной речью перед обновленным составом Московской городской думы. С трибуны он заявил, что на сегодняшний день парламент стал "более разнообразным и отражает широкий спектр взглядов и предпочтений москвичей".

Всего, напомним, в Мосгордуме 45 мест. После выборов 2014 года в неё попали лишь 7 представителей оппозиции, тогда как 38 мест досталось единороссам. В этот раз самовыдвиженцы, в числе которых - "открестившиеся" от ЕР кандидаты-самовыдвиженцы, лояльные мэрии, получили лишь 25 мандатов, тогда как их оппонентам удалось занять 20 мест.

Основой кампании для многих оппозиционных кандидатов стала стратегия Алексея Навального "Умное голосование". Она заключалась в том, чтобы на выборах любого уровня в единый день голосования 8 сентября ставить "галочку" за самого сильного кандидата, оппонирующего кандидату от власти хотя бы формально.