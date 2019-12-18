Активисты отчистили плитку в историческом доме на Петроградской набережной

Петербургские краеведы, представляющие общественное движение "Гэнгъ", провели волонтерские работы в дореволюционном доме Любищевой, который находится на Петроградской стороне. Акция прошла под эгидой проекта "Пора парадных".

Участникам удалось отчистить от сильного векового загрязнения и слоя масляной краски вековую плитку внутри здания.

"Мы делаем это, чтобы вы начали замечать — красивого вокруг много. Оно в самом прямом смысле может таиться за краской. Присмотритесь! Жители дома радостного встретили акцию, рассказали миллион историй, накормили конфетами и шепотом спросили, как и где согласовать воссоздание исторической двери", - говорится в заявлении краеведов.

Они уверяют, что намерены помочь историческому дому еще раз.

Фотографии: "Краеведческая ячейка Гэнгъ"

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