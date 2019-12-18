В деле экс-сенатора Арашукова появились новые "лица": все работали в "Газпроме"

В уголовном деле бывшего сенатора Рауфа Арашукова появились новые фигуранты: в рамках следственных действий задержаны четыре человека, работавшие в ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь", информирует пресс-служба СК.

В числе задержанных - метрологи филиала Юрий Акулич и Игорь Дубинин, а также Ренат Загиров и Сергей Шосткин. Следователи полагают, что они вносили изменения в узлы учета приборов промышленных предприятий, представители которых передавали им деньги за неучтенный поставленный похищенный природный газ.

"Подозреваемые доставлены в Москву. Акуличу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении Дубинина, Загирова и Шосткина перед судом возбуждены аналогичные ходатайства об аресте", - уточнили в СК.

Напомним, экс-сенатора Рауфа Арашукова обвиняют в участии в преступном сообществе, убийстве двух и более лиц и давлении на свидетеля. Его задержали во время заседания Совфеда 30 января. Бывшего члена Совфеда подозревают в числе прочего в заказе двух убийств: Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова. Его отец Рауль Арашуков был арестован по подозрению в хищении 10 млрд рублей у структур "Газпрома" в составе преступной группы.