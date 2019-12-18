Песков выделил открытие Крымского моста в числе наиважнейших событий года

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о главном событии уходящего года, сфокусировался на всем, что связано со строительством моста, который связал в Керченский и Таманский полуострова.

"Я бы сказал, что главное еще произойдет. Очень важно - это и Крымский мост, это то, что начнет функционировать железнодорожное сообщение через Крымский мост. Я думаю, в любом случае главными все-таки должны быть темы, которые связаны и с развитием страны, и с теми или иными процессами страны", - приводит его цитату РИА "Новости".

Впрочем, по словам Пескова, события из области международной дипломатии для Кремля тоже чрезвычайно важны и принципиальны.

Длина Крымского моста рекордная для России - 19 километров. Открывая его, президент Владимир Путин запомнился тем, что ехал в кабине автомобиля не пристегнувшись.