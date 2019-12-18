ЦИК одобрил создание 34 ТИКов в Петербурге

Центральная избирательная комиссия согласовала Санкт-Петербургской избирательной комиссии увеличение числа территориальных избиркомов с 30 до 64. Решение принято на заседании ЦИК 18 декабря.

Председатель Горизбиркома Виктор Миненко представил решение своей комиссии по увеличению количества ТИКов. В частности, он сообщил, что весной 2020 года уже будет формироваться состав комиссий.

- Мы себе ставим очень сжатые сроки, и это реальные сроки, которые мы, несомненно, исполним. Уже 25 января будет принят перечень территориальных избирательных комиссий. 25 января будет утвержден численный состав, и 25 января будет объявлено о формировании. Мало того, до 8 марта мы закончим прием предложений, и выйдем на первое заседание ориентировочно 20 апреля следующего года, - рассказал Миненко.

Он добавил, что все новые ТИКи будут юридическими лицами, а их главы – государственными служащими. По словам Миненко, каждого кандидата в члены территориальных избиркомов будут проверять персонально – чтобы не прошли люди, дискредитировавшие избирательную систему.

Члены ЦИК предложили не спешить со сроками. В частности, Майя Гришина сказала, что работу лучше проводить поэтапно и в ближайшее время необходимо подготовить «дорожную карту» по формированию ТИКов. Ее поддержал член ЦИК Николай Булаев, отметив, что Центризбирком должен быть включен в подбор кадров.

Помимо этого, Булаев напомнил, что действующий состав ГИК работает до 2022 года. Новые территориальные избиркомы будут работать и с другими членами Горизбиркома, пояснил член ЦИК.

- Территориальные комиссии будут работать уже и при новой городской комиссии. И создаете вы их уже не под себя, вы создаете под будущее. Но отвечать за их работу будете вы с первого дня, - сказал Булаев.

Он добавил, что члены новых ТИКов должны в первую очередь руководствоваться законами. Уже потом, в рамках законодательства, они могут лоббировать интересы своих политических сил, считает член Центризбиркома.

Напомним, на заседании ЦИКа 18 декабря планировалось разобрать анализ Горизбиркома о муниципальных выборах. Вопрос перенесли на 25 декабря из-за отсутствия главы Центризбиркома Эллы Памфиловой. О том, что ЦИК требовал от ГИКа и как городская комиссия справилась с заданием, читайте в материале ЗАКС.Ру.

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