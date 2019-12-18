Инвалиды-колясочники напомнили комитету по соцполитике о своих нуждах

Родители инвалидов-колясочников посетили сегодня "Невскую ратушу" и передали в канцелярию комитета по социальной политике ряд своих просьб, закрепленных на письме. Предложения адресованы лично главе подразделения Смольного Александру Ржаненкову, пишет MR7.

В частности, горожане просят открыть в каждом районе Северной столицы отделения социальной реабилитации для молодых инвалидов с ежедневным пребыванием и сопровождением в учреждениях свыше четырёх часов. Кроме того, петербуржцы предлагают увеличить количество услуг и продолжительность реабилитационных мероприятий в социальных центрах до 1 года.

На сегодняшний день молодые люди с особенностями в развитии по достижении 18 лет часто оказываются брошенными на произвол судьбы. В городах часто отустствует необходимая для обеспечения их нужд инфраструктура, поэтому некоторые инвалиды вынуждены закончить свою жизнь в психоневрологических интернатах (ПНИ).

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