18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:56

Благодаря ГАТИ дом Вавельберга "сбросил" строительные леса

фото ЗакС политика Благодаря ГАТИ дом Вавельберга "сбросил" строительные леса

Государственной административно-технической инспекции удалось наконец убедить заказчика реставрационных работ дома Вавельберга на Невском проспекте снять с фасада здания все строительные леса. Дело в том, что работы по его реставрации были давно завершены, однако подрядчик не спешил приступать к демонтажу оградительных конструкций.

Напомним, леса опоясывали памятник архитектуры на протяжении семи лет.

"С июня 2013 года на тротуаре Невского проспекта вдоль домов 7-9 установлено временное ограждение для производства работ по реконструкции здания. Временное ограждение серьезно сужало ширину тротуара и мешало комфортному проходу жителей и гостей города", - разъяснила ГАТИ.

О том, что строительные ограждения более не нужны, стало известно в ходе переговоров представителей административно-технической инспекции и ООО "ИФГ – Базис – Проект": компания является одновременно и заказчиком работ, и собственником здания. К демонтажу конструкций приступили на следующий же день после дискуссии.

Данный случай - не первый, когда потребовалось вмешательство чиновников в процесс реконструкции дома Вавельберга. Ранее по требованию КГИОП владельца исторического здания оштрафовали за ведение незаконных работ на крыше объекта культурного наследия федерального значения. Суд постановил взыскать с компании чуть более 3,5 млн рублей за нарушение условий охранного обязательства и в течение 12 месяцев со дня обретения решения инстанции законной силы вернуть дому первоначальный облик.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
19:59 Экозащитники надеются, что информация о Шиесе прозвучит на ежегодной пресс-конференции Путина

19:37 Железнодорожную часть Керченского моста разрешили ввести в эксплуатацию

19:06 Муниципал: Суд не отменил итоги выборов на двух УИК в МО «Озеро Долгое»

18:59 87% ответивших на вопросы о карте "Подорожник" оплачивают проезд при помощи нее

18:47 Жители ЖК "Князь Александр Невский" жалуются на токсическое зловоние из ливнёвки

18:39 Депутаты Великого Новгорода приняли бюджет на следующий год

18:18 В Минске задержали одного из лидеров оппозиции, не желающего объединения Белоруссии и РФ

18:15 Соколов устроил почти всех

17:58 Из-за непогоды в Петербурге закрыли дамбу и несколько садов и скверов

17:55 Эстония грозится возбудить уголовные дела на подконтрольное "России сегодня" СМИ Sputnik

17:39 Другороссы провели акцию против ввоза "урановых хвостов"

17:21 С начала 2019 года в Петербурге ликвидировали 210 незаконных свалок

16:59 В своем муниципалитете Яшин повздорил с единороссами из-за ежеквартальной премии

16:52 Суд оштрафовал мать фигуранта дела "Сети" за пикеты у Кремля

16:44 Эксперты похвалили Беглова за 100 дней губернаторства

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru