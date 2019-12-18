Прокуратура просит суд заочно дать "болотнику" Бученкову восемь лет колонии

Для фигуранта "болотного дела" о массовых беспорядках в Москве Дмитрия Бученкова, получившего политическое убежище в Литве, государственное обвинение попросило у суда заочного наказания в виде восьми лет лишения свободы. Об этом пишет "МБХ Медиа".

Ему вменяются нападения на полицейских и ущерб от переворачивания кабин биотуалетов 6 мая 2012 года на Болотной площади.

В начале марта 2017-го суд постановил перевести Бученкова из СИЗО под домашний арест. В ноябре он не явился на очередное заседание Замоскворецкого суда, а спустя еще полгода выяснилось, что он скрылся из страны.