"Жириновцы" из Госдумы лишат себя новогодних каникул

Фракция ЛДПР в Госдуме, вопреки внесенному законопроекту о превращении 31 декабря в выходной день для всех россиян, объявила о том, что сама отдыхать не намерена ни в этот день, ни в течение январских праздников.

"Мы будем работать, каждый по своему графику. В том числе и 31 декабря будут гореть окна кабинетов фракции ЛДПР", - цитирует ТАСС анонс в исполнении основателя и идеолога партии Владимира Жириновского.

На непоследовательность бессменному лидеру ЛДПР указал руководитель фракции единороссов Сергей Неверов.

Отметим, что сразу в нескольких регионах, включая Ленинградскую область, последний день уходящего года решено было сделать выходным.