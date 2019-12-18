Петербургские депутаты предложили отмечать День открытия Антарктиды

Представители партии "Единая Россия" в петербургском Законодательном собрании Денис Четырбок и Борис Ивченко подготовили законопроект о дополнении городского перечня праздников и памятных дат. Депутаты предложили отметить 28 января как День открытия Антарктиды.

В пояснительной записке к проекту сообщается, что в 2020 году исполнится 200 лет со дня открытия Антарктиды русской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

Авторы инициативы подчеркивают, что подготовка и снаряжение экспедиции производились в Петербурге, а само событие стало "величайшим географическим открытием в истории человечества, которое было совершено российскими мореплавателями".

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