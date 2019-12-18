18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

16:25

Марию Алёхину, поддержавшую политзэков, "поймали" полицейские и везут в ОВД

фото ЗакС политика Марию Алёхину, поддержавшую политзэков, "поймали" полицейские и везут в ОВД

Представители правоохранительных органов задержали участницу Pussy Riot Марию Алёхину, информирует "Дождь". Девушку везут в ОВД "Якиманка".

Она утверждает, что "под прицел" полиции попала из-за акции в поддержку политических заключенных, которая прошла в Москве 8 ноября.

В тот день активисты "Декоммунизации" и Pussy Riot разместили на Большом Каменном мосту, что располагается напротив Кремля, баннер с надписью "Стоп ГУЛАГ", на котором присутствовали фотографии фигурантов "московского дела", дела "Нового величия", пребывающего под арестом аспиранта МГУ Азата Мифтахова, карельского историка Юрия Дмитриева и другие.

Позднее, в середине ноября, за данный манифест в спецприёмник отправился координатор "Декоммунизации" Дмитрий Энтео. Ему инкриминировали правонарушение по ч. 8 ст. 20.2 КоАП и арестовали на 5 суток.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
19:37 Железнодорожную часть Керченского моста разрешили ввести в эксплуатацию

19:06 Муниципал: Суд не отменил итоги выборов на двух УИК в МО «Озеро Долгое»

18:59 87% ответивших на вопросы о карте "Подорожник" оплачивают проезд при помощи нее

18:47 Жители ЖК "Князь Александр Невский" жалуются на токсическое зловоние из ливнёвки

18:39 Депутаты Великого Новгорода приняли бюджет на следующий год

18:18 В Минске задержали одного из лидеров оппозиции, не желающего объединения Белоруссии и РФ

18:15 Соколов устроил почти всех

17:58 Из-за непогоды в Петербурге закрыли дамбу и несколько садов и скверов

17:55 Эстония грозится возбудить уголовные дела на подконтрольное "России сегодня" СМИ Sputnik

17:39 Другороссы провели акцию против ввоза "урановых хвостов"

17:21 С начала 2019 года в Петербурге ликвидировали 210 незаконных свалок

16:59 В своем муниципалитете Яшин повздорил с единороссами из-за ежеквартальной премии

16:52 Суд оштрафовал мать фигуранта дела "Сети" за пикеты у Кремля

16:44 Эксперты похвалили Беглова за 100 дней губернаторства

16:43 Собянин посетовал на провокаторов, якобы виноватых в столкновениях на столичных митингах

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru