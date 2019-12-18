Марию Алёхину, поддержавшую политзэков, "поймали" полицейские и везут в ОВД

Представители правоохранительных органов задержали участницу Pussy Riot Марию Алёхину, информирует "Дождь". Девушку везут в ОВД "Якиманка".

Она утверждает, что "под прицел" полиции попала из-за акции в поддержку политических заключенных, которая прошла в Москве 8 ноября.

В тот день активисты "Декоммунизации" и Pussy Riot разместили на Большом Каменном мосту, что располагается напротив Кремля, баннер с надписью "Стоп ГУЛАГ", на котором присутствовали фотографии фигурантов "московского дела", дела "Нового величия", пребывающего под арестом аспиранта МГУ Азата Мифтахова, карельского историка Юрия Дмитриева и другие.

Позднее, в середине ноября, за данный манифест в спецприёмник отправился координатор "Декоммунизации" Дмитрий Энтео. Ему инкриминировали правонарушение по ч. 8 ст. 20.2 КоАП и арестовали на 5 суток.