С начала 2019 года в Петербурге ликвидировали 210 незаконных свалок

С начала 2019-го на просторах Северной столицы ликвидировали 210 несанкционированных свалок, отчитались в комитете по природопользованию. До конца года подведомственные Смольному предприятия собираются вывезти мусор с ещё 22 мест незаконного складирования мусора.

Минувшим днем, 17 декабря, в комитете представили мониторинговую информацию за 11 месяцев нынешнего года о наличии нелегальных свалок на территории города. На сегодняшний день в Петербурге, по официальным данным, насчитывается 379 свалок, 206 из которых обнаружили в 2019 году.

Во время заседания были подняты проблемы, возникающие при формировании базы данных НСО в подсистеме "Несанкционированные свалки отходов", которая базируется на интернет-портале "Паспортизация объектов благоустройства Санкт-Петербурга". В данную систему чиновники из районных администраций, а также сотрудники профильных ведомств, вносят сведения о незаконных свалках и о предпринятых мерах по их ликвидации.

Постфактум дискуссии в комитете пришли к выводу, что необходимо оперативно обмениваться информацией между федеральными и региональными органами для более эффективного выявления и пресечения деятельности лиц, виновных в сбросе отходов.

Отметим, чаще всего на несанкционированные свалки в городе обращает внимание экологическая организация "Зеленый фронт".