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17:39

Другороссы провели акцию против ввоза "урановых хвостов"

фото ЗакС политика Другороссы провели акцию против ввоза "урановых хвостов"

На путепроводе в районе станции метро "Автово" активисты незарегистрированной партии "Другая Россия" вывесили ругательный баннер, выражающий протест против ввоза в Россию урановых отходов, сообщает Telegram-канал "Агит Россия". По мнению "лимоновцев", ядерные "хвосты" должны храниться там, откуда они произошли.

Накануне проблеме посвятили протестный перфоманс экоактивисты из Greenpeace. Это привело к последующему задержанию одного из них.

"Урановые хвосты" ввозят в Россию из Германии. Против этого неоднократно проходили уличные акции. Депутаты ЗакСа Борис Вишневский и Максим Резник также придерживаются протестной позиции по этому вопросу. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, напротив, видит в муссировании темы "хвостов" вражеские по отношению к России намерения.

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Фотография: Telegram-канал "Агит Россия"


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