Эстония грозится возбудить уголовные дела на подконтрольное "России сегодня" СМИ Sputnik

Власти соседнего с Петербургом прибалтийского государства - Эстонии - собираются возбудить уголовные дела в отношении сотрудников СМИ "Sputnik Estonia" - в случае, если они не прекратят трудиться на МИА "Россия сегодня", информирует РИА "Новости".

"В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. <...> МИА "Россия сегодня" не фигурирует ни в каких санкционных списках ЕС", - констатировали в пресс-службе агентства.

МИА находит действия Таллина "произволом" и собирается потребовать разъяснений у ООН, ОБСЕ, Совета Европы, ЮНЕСКО. Не так давно вернувшийся из украинской тюрьмы исполнительный директор "России сегодня" Кирилл Вышинский полагает, что Эстония действует несправедливо. Кроме того, он пообещал включить вопрос в повестку обсуждений президентского Совета по правам человека.