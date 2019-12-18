В Минске задержали одного из лидеров оппозиции, не желающего объединения Белоруссии и РФ

Минские правоохранители силой задержали одного из немногочисленных лидеров местной оппозиции - Павла Северинца - выступающего против гипотетической интеграции РФ и Белоруссии, пишет "Росбалт".

Северинец является сопредседателем партии "Белорусская христианская демократия". По информации информагентства, после задержания его увезли "в неизвестном направлении".

Супруга Северинца также не располагает информацией о текущем местонахождении мужа и официальном поводе для его задержания.

Белорусский оппозиционер и его соратники организовали серию несогласованных с властями протестов 7 декабря на фоне первого раунда переговоров об интеграции в Сочи. Очередная волна акций намечена на 20 декабря, когда президент Белоруссии Александр Лукашенко поедет Петербург, где у него запланирована встреча со своим "визави" Владимиром Путиным.

Напомним, СМИ различного профиля с конца 2018-го года все чаще транслируют ту версию, согласно которой Кремль настроен на слияние со страной-соседом для изменения конституционного строя. Многие полагают, что такая формация требуется Владимиру Путину для того, чтобы он мог оставаться у власти сколь угодно долго. 10 января Лукашенко заявил, что ни за что на такое не пойдет и что с ним возможен только равноправный и паритетный союз.