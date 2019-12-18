Соколов устроил почти всех

Бывшего министра транспорта России Максима Соколова 18 декабря депутаты Заксобрания утвердили новым вице-губернатором Петербурга. Он будет курировать вопросы инвестиций, туризма и транспорта, в том числе предстоящую транспортную реформу. Громких заявлений во время знакомства с парламентом чиновник не делал, но все равно депутатам понравился. Против его кандидатуры проголосовали только два человека.





Последние полтора года – после своего ухода из транспортного министерства – Максим Соколов работал в руководящих органах строительной «Группы ЛСР». С июля 2019 года был первым заместителем генерального директора этого холдинга. Однако в городском правительстве он будет отвечать за транспортные вопросы, которые ранее решал на федеральном уровне, на посту министра России. Также в его ведение попадает инвестиционное направление, тоже прекрасно ему знакомое. В эпоху правления в Петербурге Валентины Матвиенко Соколов почти пять лет возглавлял комитет по инвестициям. Привлечение в город крупных автопроизводителей, таких как Toyota, Nissan, Hyundai, General Motors, – его заслуга.

Кандидата в вице-губернаторы в Мариинском дворце представлял губернатор Александр Беглов. Соколова он охарактеризовал как человека огромного опыта государственной деятельности.

- Я не сомневаюсь, что Максим Юрьевич вольется в нашу команду, станет нашим соратником в решении задач, которые стоят перед Санкт-Петербургом, - добавил глава города.

Депутаты-единороссы в ходе пленарного заседания вопросов кандидату не задавали. У оппозиции их оказалось достаточно. На встрече кандидата в вице-губернаторы и депутатов, которая прошла за 45 минут до начала заседания, спросить успели не обо всем. Представителей оппозиционных фракций собрали в одном кабинете и отвели на общение только полчаса. Успели затронуть только несколько тем. Журналистов на эту кулуарную встречу не пустили сотрудники управления материально-технического обеспечения ЗакСа, хотя ранее подобные мероприятия в Мариинском дворце были открытыми. Тем не менее, ЗАКС.Ру удалось узнать, о чем говорили депутаты и будущий чиновник за закрытыми дверьми.

Ирина Иванова из КПРФ первой подняла тему транспортной реформы. Соколов заявил, что реформа назрела. По его словам, Смольный не намерен бороться с маршрутками, а хочет оптимизировать транспортную сеть, чтобы маршруты не совпадали друг с другом более чем на 50%. Будущий вице-губернатор сообщил, что выступает за единый регулируемый тариф на общественный транспорт и его мнение нашло отражение в проектных документах.

Лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский спросил, будут ли публиковаться в открытом доступе соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП), которые сейчас зачастую скрывают даже от депутатов. Соколов ответил, что согласно законодательству публичными являются основные положения документов о ГЧП, а сами тексты соглашений обычно представляют собой коммерческую тайну.

«Яблочника» ответ не удовлетворил. Он посчитал, что часть, фиксирующая городские обязательства, тайной быть не может. Позже Вишневский признался корреспонденту ЗАКС.Ру, что из-за позиции Соколова по ГЧП решил воздержаться по его кандидатуре.

Представители «Справедливой России», по словам депутата Надежды Тихоновой, напротив, после беседы с кандидатом в вице-губернаторы решили его поддержать всей фракцией. Эсеры спрашивали, в частности, о платных парковках в центре города, будущем «Метростроя» и Восточном скоростном диаметре (ВСД).

- Я обращала внимание, что у третьего этапа ВСД еще можно изменить трассировку так, чтобы это было подальше от жилых домов и на затрагивало зеленые зоны, - рассказала ЗАКС.Ру Тихонова. – Он обещал подумать и внимательно посмотреть. Меня устроил его ответ по ВСД, и понравилась позиция по «Метрострою»: он считает, что компания должна остаться и продолжить работать в Санкт-Петербурге.

Будущее петербургского метрополитена стало первой темой, которую депутаты подняли уже на открытой встрече с Соколовым, в рамках пленарного заседания. Лидер фракции Партии Роста Оксана Дмитриева спросила, нужна ли конкуренция на рынке петербургского метростроения. Бывший транспортный министр ответил, что верит в преображение «Метростроя» с приходом в руководство компании экс-главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Сергея Харлашкина.

- Сейчас ситуация в компании «Метрострой» проходит критическую точку, как вы знаете, буквально вчера в компании произошли серьезные кадровые решения, и они вызывают определенный оптимизм, что буквально с сегодняшнего дня ситуация начнет стабилизироваться и улучшаться, - заявил с трибуны Соколов. - Безусловно, компания «Метрострой» - одна из важнейших компаний в сфере транспортного строительства в Петербурге, и с учетом кадровых назначений мы рассчитываем, что она сохранит свою роль.

Сразу несколько депутатов вспоминали про урановые «хвосты», очередную партию которых в ближайшее время должны привезти в петербургский порт из Германии. Беспартийный Максим Резник спросил у Соколова об отношении к инициативе наложить мораторий на провоз подобных заграничных грузов через черту пятимиллионного города. Будущий вице-губернатор объяснил, что этот вопрос не в его компетенции, но если ему поручат, будет им скрупулезно заниматься. Компетентный в ядерной физике человек все же в зале нашелся. Вместо Соколова на вопрос взялся отвечать спикер Макаров. Впечатленный состоявшемся накануне в Москве заседанием общественного совета при «Росатоме», он назвал госкорпорацию выдающейся и абсолютно прозрачной компанией. Тему урановых «хвостов», безопасных по его мнению, специально подогревают в геополитических целях недоброжелатели из-за границы, считает Макаров.

Резник, обычно критически настроенный ко всем кандидатурам из Смольного, позже выступил с трибуны и ничего, что могло бы задеть непосредственно Соколова не сказал. Более того, назвал его «профессионалом получше многих». Оппозиционер, пользуясь возможностью высказаться в присутствии губернатора Беглова, предпочел рассуждать о ситуации в городе в целом. Любящий аллегории Резник, на сей раз обратился к русскому народному фольклору. Три ветви власти он назвал трехголовым драконом с «урановым хвостом».

- Да, конечно, головы дракона могут быть разными. Я хочу заметить, что они бывают даже обаятельными, но это не значит, что дракон от этого становится менее отвратительным, потому что именно он хозяйничает в городе. Не ветви власти стоят на службе горожан, а горожане являются слугами, земщиной бесправной в своем родном городе, - заявил депутат.

Другой беспартийный депутат Михаил Амосов поинтересовался у спикера Макарова, почему вопросы можно задавать только Соколову, но не Беглову, который отвечает за кадровую политику. Амосову было интересно, как с приходом нового чиновника изменятся полномочия другого вице-губернатора Эдуарда Батанова. Батанов ранее курировал вопросы транспорта и инвестиций, а теперь, получается, в его введении остается только арктический комитет, удивлялся депутат.

- Почему вы не даете губернатору на эту тему высказаться? – удивился Амосов

Макаров от такой постановки вопроса разозлился и резко посоветовал недовольному коллеге обратиться в юридическое управление Заксобрания, на совести которого находится парламентский устав.

- Я действую в строгом соответствии с нашим регламентом. Это первое, - приказным тоном одернул депутата спикер.

- Вячеслав Серафимович, может быть, вы все-таки дадите возможность депутатам задать вопрос губернатору? – продолжил Амосов.

- Нет, я сказал.

Беглов все это время присутствовал в зале и даже в лице не изменился. Позже, когда депутаты приготовились голосовать, Амосов попросил дать ему возможность огласить справку – любой депутат имеет на это право даже после завершения вопросов и выступлений. Макаров сделал вид, что не услышал коллегу. Обычно спокойный Амосов стал кричать громко, он несколько раз повторил на весь зал, что хочет озвучить справку, но слова ему так и не дали.

Против кандидатуры нового вице-губернатора проголосовали только два депутата, еще один – вероятно, Вишневский – воздержался. «За» высказались 43 человека. Трое не голосовали.

Уже после утверждения своей кандидатуры Соколов подошел к ожидавшим его журналистам. Те спросили, кто теперь возглавит КРТИ. Экс-министр такой информацией не обладал. Спросили о возможной реформе инвестиционного блока правительства. Пока реформа не планируется, ответил чиновник. Другие вопросы касались тем, ранее озвученных депутатами: метрополитена и транспортной реформы. Ничего принципиально нового Соколов не сказал и попросил собеседников не торопиться, пообещав устроить большой брифинг после своего вступления в должность. Губернатор Беглов на пресс-подход не подошел.

текст: Сергей Еремеев /фото: Михаил Масленников

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