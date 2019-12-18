Жители ЖК "Князь Александр Невский" жалуются на токсическое зловоние из ливнёвки

Обитатели жилищного комплекса "Князь Александр Невский" в Рыбацком пожаловались в петербургский "Водоканал" на едкое зловоние, которое, как им кажется, источают окружающие дом ливнёвки.

Специалисты главной очистной станции Петербурга выехали на место с тем, чтобы отобрать пробы сточных вод. После анализов, которым предстоит пройти жидкости, будет определено, действительно ли жителям ЖК есть, о чём побеспокоиться.

Впрочем, уточнили в пресс-службе "Водоканала", распространяющийся по округе запах не столь силён, как тот, что преследовал некоторое время назад петербуржцев, обитающих в Купчино. Тогда после проведенных экспертиз в канализации были найдены следы составных смесей из различных отходов производства: гексены, тетрадекановая и гексодекановая кислоты, ацетон и фталаты (вещества, из которых изготавливают косметику).

"Пока случаи не объединяются", - резюмировали ЧП в "Водоканале".