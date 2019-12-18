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18:47

Жители ЖК "Князь Александр Невский" жалуются на токсическое зловоние из ливнёвки

фото ЗакС политика Жители ЖК "Князь Александр Невский" жалуются на токсическое зловоние из ливнёвки

Обитатели жилищного комплекса "Князь Александр Невский" в Рыбацком пожаловались в петербургский "Водоканал" на едкое зловоние, которое, как им кажется, источают окружающие дом ливнёвки.

Специалисты главной очистной станции Петербурга выехали на место с тем, чтобы отобрать пробы сточных вод. После анализов, которым предстоит пройти жидкости, будет определено, действительно ли жителям ЖК есть, о чём побеспокоиться.

Впрочем, уточнили в пресс-службе "Водоканала", распространяющийся по округе запах не столь силён, как тот, что преследовал некоторое время назад петербуржцев, обитающих в Купчино. Тогда после проведенных экспертиз в канализации были найдены следы составных смесей из различных отходов производства: гексены, тетрадекановая и гексодекановая кислоты, ацетон и фталаты (вещества, из которых изготавливают косметику).

"Пока случаи не объединяются", - резюмировали ЧП в "Водоканале".

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