87% ответивших на вопросы о карте "Подорожник" оплачивают проезд при помощи нее

Проводимый компанией "Организатор перевозок" опрос, посвященный транспортной карте "Подорожник", завершился, передает пресс-служба городского правительства. Опрашивая петербуржцев в течение трех месяцев, устроители массового интервьирования установили: 87% респондентов предпочитает для оплаты проезда именно "Подорожник". С этой же целью использует банковские карты 8%, а рассчитывается наличными только 5% горожан.

Главным преимуществом бесконтактной карты согласившиеся разговаривать граждане назвали экономичность ее использования, а наиболее серьезным недостатком стала невозможность пополнить электронный кошелек удаленно - вне терминалов.

Отметим, что со следующего года поездка по "Подорожнику" станет дороже на два рубля - при том, что изначально власти объявляли о подорожании на рубль. Таким образом, с января в метрополитене ее стоимость будет варьироваться от 34 до 38 рублей.

Ранее Смольный объявил о повышении цен на разовый проезд в общественном транспорте. Покупка жетона для проезда в метро обойдется петербуржцам в 55 рублей, билет в наземном транспорте – 50 рублей. По словам вице-губернатора Евгения Елина, городские власти планируют пополнять городскую казну за счет туристов, которые чаще покупают разовые билеты, чем проездные карты. Рост тарифов на 10 рублей привел к протестным акциям.