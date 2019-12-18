Суд не отменил итоги выборов на двух УИК в МО «Озеро Долгое»

Приморский районный суд отказал в удовлетворении иска «Справедливой России» к участковым избирательным комиссиям №№ 1828 и 1831 в муниципалитете «Озеро Долгое». Об этом ЗАКС.Ру 18 декабря сообщил глава юридического отдела эсеров Александр Новиков.

Он напомнил, что петербургское отделение «Справедливой России» требовало отменить итоги выборов на участках из-за пересчета голосов. На них не пригласили представителей оппозиции, пояснил юрист. Это подтвердили члены участковых комиссий, которые выступили как свидетели на прошлом заседании, добавил Новиков. По его словам, на заседании 18 декабря другие представители УИКов заявили обратное – решение о пересчете принималось и все могли с ним ознакомиться.

- Сообщили, что решение было. Оно принято было ночью (с 8 на 9 сентября), по жалобам. Они очень четко отвечали, по чьей жалобе это было. Создалось впечатление, что были готовые свидетели, но это мое личное субъективное мнение, - сказал Новиков.

Юрист сообщил, что УИКи показали в суде решение ИКМО о пересчете и другие документы. Партия же представила доказательства того, что решение о пересчете изготовлено 19 сентября, заявил Новиков. Он уточнил, что судью это доказательство не устроило – иск не удовлетворили.

Напомним, после пересчета голосов часть оппозиционеров выбыла из списка прошедших в муниципальный совет депутатов. Кандидаты от «Яблока», «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ пришли в ИКМО «Озеро Долгое», чтобы разобраться в ситуации. В итоге визит перерос в скандал: председатель ИКМО плакала, в здание приезжали пожарные, а на ночь оппозиционеры установили дежурство, чтобы убедиться в сохранности бюллетеней.