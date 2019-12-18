Собянин попросил "адресок двора" у тех, кому не нравится проводимая "мусорная" политика

Столичный мэр Сергей Собянин в своем продолжительном выступлении перед депутатами московского парламента позволил себе довольно своеобразно высказаться о проблеме мусора и его переработки, которая все сильнее волнует граждан.

"Меня это очень забавляет, когда мне говорят <...> "В Шиес собрались везти мусор!.. Какие-то полигоны создаете!" <...> Коллеги, хорошо, давайте вывозить и сжигать ничего не будем, давайте оставим. Вот если вы дадите мне адресок двора, где вы живете, я с удовольствием оставлю в этом дворе этот мусор", - заявил он в ходе устного отчета под аплодисменты единомышленников.

Запись экспрессивной речи выложил ресурс "МБХ Медиа".

Отметим, что столичный и подмосковный мусор и проблема его утилизации как минимум два года вызывают протесты, причем не только в этих двух регионах.

В том же выступлении московский мэр переложил всю ответственность за избиения людей на летних митингах с росгвардейцев на неких желающих штурмовать мэрию провокаторов, не уточнив, кого конкретно он имеет в виду.