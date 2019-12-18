ВС настаивает на сохранении практики взыскания долгов с наследников

Верховный суд опубликовал определение коллегии относительно допустимости взыскания долгов с наследников. В нем говорится, что полный отказ от этого инструмента представляет собой несправедливость по отношению к кредиторам.

"Иное толкование допускало бы возможность передавать наследникам имущество, приобретенное (сохраненное) наследодателем за счет кредиторов незаконным путем, предоставляя в то же время такому имуществу иммунитет от притязаний кредиторов", - гласит текст документа.

Определение связано с делом компании "РН-Востокнефтепродукт", которая требовала уплаты долга с родственников покойного предпринимателя Михаила Шефера. ВС отменил ошибочные, с точки зрения его экспертов, решения судов нижестоящих инстанций. Дело отправили на новое рассмотрение.