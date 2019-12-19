Смольный отчитался о последствиях шторма

На сутки город на Неве поглотило буйство стихии. Надвигавшийся шторм заставил все городские службы перейти в усиленный режим работы - соответствующее поручение дал губернатор Александр Беглов.

Превентивно закрыли петербургские парки и скверы. Дамба также перешла в режим "боевой готовности": затворам удалось сдержать надвигавшиеся волны. Максимальный уровень воды достиг пика в полночь - она поднялась до отметки 217 см.

Согласно данным Смольного, шторм повалил свыше 50 деревьев, снес 16 крыш и более 10 плохо закрепленных конструкций; пострадали 5 автомобилей. В Невском и Фрунзенском районах в 80 домах на некоторое время пропал свет.

"В настоящее время руководители садово-парковых предприятий объезжают свои объекты, чтобы выяснить наличие повреждений", - резюмировали доклад о последсвиях стихии в администрации города.

Штормовое предупреждение не снято.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.