На освещение Петербурга в 2020 году потратят свыше 2 млрд рублей

На возведение и реновацию наружного освещения в бюджете Петербурга на 2020 год предусмотрена сумма 2,2 млрд рублей. Цифры были оглашены на пресс-конференции по развитию световой среды Северной столицы, информирует 78.ru.

В частности, обновить и проложить новое освещение собираются на 44-х улицах и проспектах, в 25-ти кварталах (включая детские и спортплощадки) и 11 парках.

Помимо прочего, в грядущем году "Ленсвет" собирается полностью отказаться от использования светильников с ртутными лампами и заменить имеющиеся на более современные. Обещается, что весь Петербург "осветится" к 2035 году. Самым "темным" районом по-прежнему остается Приморский.