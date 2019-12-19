Защита экс-фигуранта "московского дела" Павла Устинова обжаловала его приговор

Адвокаты бывшего участника уголовного разбирательства о "массовых беспорядках" Павла Устинова направили в суд жалобу на его приговор, информирует "Интерфакс".

Защита требует полного оправдания своего клиента.

Напомним, актера Павла Устинова приговорили к 3,5 годам колонии, признав виновным по статье о применении силы к правоохранителю. Суд решил, что во время протестной акции 3 августа молодой человек, якобы сопротивляясь при задержании, вывихнул плечо сотруднику Росгвардии.

В защиту Устинова прошла массированная общественная кампания, приведшая к тому, что суд пересмотрел свое отношение к якобы имевшему место проступку молодого актера. В итоге ему изменили приговор, назначив условный срок.