Мосгорсуд оставил в силе компенсацию осужденному за картинку с Пушкиным и Тесаком в ВК

Мосгорсуд оставил в силе решение Зеленоградского суда Москвы о взыскании 200 тысяч рублей с Минфина в пользу Евгения Корта по делу об экстремизме из-за картинки во «ВКонтакте», передает «МБХ медиа».

Компенсацию за уголовное преследование Корту присудили в октябре. Прокуратура Зеленоградского административного округа подала апелляцию, но проиграла.

В 2016 году Корта осудили по ст. 282 УК РФ (возбуждение вражды или ненависти), приговорив к году лишения свободы. Поводом стала публикация во «Вконтакте» картинки с поэтом Александром Пушкиным и националистом Максимом Марцинкевичем (Тесак). После обжалования приговор суд заменил срок на штраф в 200 тысяч рублей.

В конце 2018 года Мосгорсуд отменил приговор после того, как в ст. 282 УК РФ внесли поправки об административной ответственности за первое правонарушение. В феврале уголовное дело Корта было прекращено.