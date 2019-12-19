Мосгорсуд подтвердил необходимость взыскания с оппозиции 54 тысяч рублей в пользу метро

Столичный горсуд не стал отменять решение суда предыдущей инстанции, постановившего взыскать с московских оппозиционеров 54 тысячи рублей в пользу метрополитена из-за протестной акции 27 июля, передает "МБХ медиа".

Представитель истца просил не удовлетворять апелляцию, так как "доводы жалоб ответчиков голословны". Кроме того, ответчики подчеркнули, что убытки и их причинно-следственная связь с проведением митинга и привлечением к ответственности оппозиционеров не доказаны.

Иск московского метро подан к Александру Соловьеву, Илье Яшину, Юлии Галяминой, Любови Соболь, Ивану Жданову, Владимиру Милову, Алексею Навальному, Олегу Степанову и Георгию Албурову.

Истец утверждал, что из-за протеста 27 июля руководству метро пришлось дополнительно привлечь к работе семь сотрудников. Их труд и был оценен в 54 тысяч рублей.

Протестные мероприятия обернулись для оппозиции многочисленными судебными претензиями со стороны различных организаций. Общая сумма штрафов по искам превысила 7 млн рублей.