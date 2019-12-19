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12:32

Путин о мусоре из Петербурга в Ленобласти: Нужен прямой диалог с жителями на эту тему

фото ЗакС политика Путин о мусоре из Петербурга в Ленобласти: Нужен прямой диалог с жителями на эту тему

Президент Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции обратил внимание, что нужно добиваться прозрачности и прямого диалога с гражданами в ходе мусорной реформы.

Вопрос о реформе задал корреспондент 47news Виктор Смирнов. Он обратил внимание президента на недовольство жителей Ленобласти скапливающимся мусором из мегаполисов. Журналист напомнил, что в городах федерального значения – Москве, Петербурге и Севастополе – мусорная реформа отсрочена и спросил, можно ли «поторопить» Петербург в этом вопросе.

В ответ Путин подчеркнул, что нужно добиться ведения прямого диалога с жителями на эту тему, чтобы они понимали, как будет развиваться реформа, как будет перерабатываться мусор и почему в квитанциях ЖКХ появилась строчка расходов за вывоз бытовых отходов. Президент подчеркнул, что россияне в год генерируют 70 млн тонн бытовых отходов, а в СССР и России в новейшей истории переработки мусора «никогда не было», и сейчас ее создают «с нуля».

«Основные решения в целом приняты, созданы федеральный и региональные операторы – 200 с лишним, принята схема территориального планирования по решению этого вопроса. Мне кажется, не хватает прямого общения с гражданами», - сказал Путин.

Он пояснил, что россияне возмущаются ростом тарифов на вывоз мусора, и им нужно объяснять, откуда берутся эти цифры в квитанциях.

«Из Петербурга [мусор] вывозят в Ленинградскую область? Будут вывозить к Северному Ледовитому океану – тариф еще раз в 10 увеличится», - отметил Путин. Президент подчеркнул, что в вопросе работы с бытовыми отходами нужно избавляться от серых схем и криминала.

Также Смирнов успел попросить президента об интервью – «на 10 минут», пока президент «идет до машины». Путин сказал, что такая возможность есть, но при этом уточнил, что нужно подумать, когда «после пресс-конференции»: в течение этого года или следующего.

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