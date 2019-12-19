Путин не планирует выносить тело Ленина из Мавзолея

Президент России Владимир Путин считает, что вопрос с захоронением Владимира Ленина «не нужно трогать». Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции 19 декабря.

По мнению главы государства, сейчас лучше не задаваться вопросом о выносе тела Ленина из Мавзолея – надо просто идти вперед. Путин считает, что вопрос с захоронением не стоит поднимать, пока есть люди, связывающие свою жизнь с революционером.

- На мой взгляд, этого не нужно трогать. Во всяком случае до тех пор, пока есть, а у нас есть, очень много людей, которые с этим связывают свою собственную жизнь, свою судьбу, связывают с этим определенные достижения прошлого, советских лет, - заявил президент России.