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13:36

Путин сообщил об уголовных делах в отношении связанных с делом Голунова полицейских

фото ЗакС политика Путин сообщил об уголовных делах в отношении связанных с делом Голунова полицейских

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которому в июне попытались подбросить наркотики. 

Вопрос задала корреспондент «Интерфакса». Она обратила внимание на то, что виновные в попытке подбросить наркотики журналисту до сих пор не наказаны, несмотря на заявления президента о необходимости разобраться в этом деле. Журналист спросила президента, не пришло ли время «как-то перетряхнуть и почистить» правоохранительные органы и может ли он гарантировать, что дело Голунова будет доведено до конца и не спущено на тормозах.

В ответ Путин напомнил случай из практики своей работы в КГБ, когда в правоохранительных рядах чистку проводили радикальным методом, когда утром сотрудник получал обвинение, а вечером его родным «выдавали тело». «Лучше таких чисток не проводить», - сказал Путин, добавив, что вместо этого надо совершенствовать и контролировать работу органов.

О самом деле Голунова Путин дал понять, что решение следствия засекретить материалы правомерно, поскольку там возникают вопросы об организации оперативно-розыскной деятельности. Он проинформировал, что из органов в связи с делом были уволены пять человек, против них «возбуждены уголовные дела», а следствие ведет СК, а не МВД.

Следствие признало, что наркотики Голунову при задержании в июне подкинули, дело о попытке сбыта наркотических веществ было закрыто, но виновные до сих пор не наказаны. Были уволены начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков Юрий Девяткин и четверо задержавших Голунова полицейских.

Оперативники пытались оспорить свое увольнение в суде, но проиграли. В начале декабря суд отклонил жалобу Максима Уметбаева: Голунов указывал, что именно он ударил его при задержании. Один из задерживавших Голунова - Акбар Сергалиев - после увольнения устроился на работу в сеть магазинов «Красное и белое» главой охраны

То, что материалы проверки по делу засекречены, выяснилось, когда Басманный суд Москвы отклонил жалобу Голунова на бездействие СК при расследовании.

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