Сотрудник аппарата УПЧ стал главой администрации Владимирского округа

Работник аналитического отдела аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге, член партии «Яблоко» Павел Небензя возглавил муниципальную администрацию МО «Владимирский округ». Депутаты местного совета утвердили его кандидатуру на заседании 18 декабря.

За назначение Небензи проголосовали 12 из 20 депутатов. Столько же за утверждение его кандидатуры. Отметим, что среди пяти голосовавших против утверждения был глава округа Денис Тихоненко, шедший на выборы от «Яблока».

Вторым претендентом на должность руководителя администрации была главный бухгалтер муниципалитета Марина Лабутина, начавшая работать в МО «Владимирский округ» еще в позапрошлом созыве совета. Ее кандидатуру поддержали 7 депутатов. Один муниципал не голосовал.

Первая попытка выбрать главу администрации состоялась 16 декабря. В тот день голоса разделились: восемь присутствовавших выбрали Небензю, а восемь – Лабутину.

Напомним, по итогам сентябрьских выборов «Яблоко» получило в совете МО «Владимирский округ» 12 мест, 3 мандата досталось «Справедливой России». Остальные 5 депутатов избрались как самовыдвиженцы, но ранее представляли в совете «Единую Россию» и были выдвинуты партией власти и на последние выборы.

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