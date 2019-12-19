Путин предложил убрать оговорку «подряд» в пункте о президентском сроке

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря заявил, что отменить оговорку «подряд» в пункте о президентском сроке в Конституции. По его словам, эта оговорка смущает некоторых политологов и общественных деятелей.

В действующей редакции пункта 3 статьи 81 Конституции сказано: «Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд».

Также глава России заявил, что новую Конституцию принимать не следует. Действующий документ можно изменить только после хорошей подготовки и общественного обсуждения, считает глава государства. При этом, добавил он, первая глава – неприкосновенна.

Путин сообщил, что слышал о предложениях по изменениям полномочий парламента и президента. Об этом также «можно подумать», считает президент.