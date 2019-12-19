Ночной ураган сразил наповал более 300 деревьев Комитет по благоустройству Петербурга подсчитал урон, причиненный экологии города ночным штормом: по данным комблага, ураган повалил 305 деревьев. Наибольший урон нанесен флоре Красносельского и Петродворцового районов. В Удельном парке упавшая береза повредила провода, в четырех случаях сломанные ветром ветки падали на припаркованные автомобили. Сейчас поврежденными деревьями занимаются садово-парковые предприятия, в первую очередь убирая их с пешеходных зон и проезжих частей. Минувшим днем петербургские парки и скверы были превентивно закрыты. Дамба также перешла в режим "боевой готовности": затворам удалось сдержать надвигавшиеся волны. Максимальный уровень воды достиг пика в полночь - она поднялась до отметки 217 см. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен