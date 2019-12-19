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14:02

Ночной ураган сразил наповал более 300 деревьев

фото ЗакС политика Ночной ураган сразил наповал более 300 деревьев

Комитет по благоустройству Петербурга подсчитал урон, причиненный экологии города ночным штормом: по данным комблага, ураган повалил 305 деревьев. Наибольший урон нанесен флоре Красносельского и Петродворцового районов.

В Удельном парке упавшая береза повредила провода, в четырех случаях сломанные ветром ветки падали на припаркованные автомобили.

Сейчас поврежденными деревьями занимаются садово-парковые предприятия, в первую очередь убирая их с пешеходных зон и проезжих частей.

Минувшим днем петербургские парки и скверы были превентивно закрыты. Дамба также перешла в режим "боевой готовности": затворам удалось сдержать надвигавшиеся волны. Максимальный уровень воды достиг пика в полночь - она поднялась до отметки 217 см.

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