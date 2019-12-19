Голунов не слышал об уголовных делах в отношении связанных с его делом полицейских

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что не знает о возбуждении уголовных дел в отношении полицейских, причастных к ситуации с его задержанием летом по подозрению в попытке сбыта наркотиков.

«Вероятно, президент обладает большей информацией, нежели я. Потому что я не слышал ничего о возбуждении уголовных дел против сотрудников полиции. Более того, в последнем ответе Следственного комитета было написано, что не усматривается достаточных оснований, чтобы зарегистрировать сообщения о преступлениях, совершённых сотрудниками полиции. Вероятно, что-то поменялось», - сказал Голунов.

Он сообщил, что в обосновании засекреченности дела говорится о содержании в материалах данных методах сотрудников полиции. Журналист заметил, что в любом деле есть информация об этих методах, и с таким основанием «можно засекретить любое уголовное дело».

Тем временем продолжается большая ежегодная пресс-конференция Путина, на которой президент ранее сообщил о возбуждении уголовных дел в отношении полицейских, связанных с делом Голунова. Представитель РБК задала Путину вопрос о заказчиках дела Голунова. Путин сказал, что по заказчикам у него пока нет информации.